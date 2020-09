LE REGOLE

Continua la vendita dei biglietti 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2020). Per evitare code e quindi assembramenti il servizio di vendita quest'anno è soltanto online, fino a esaurimento dei posti disponibili, sul sito www.labiennale.org (link www.boxol.it/biennalecinema), dove è anche il calendario delle proiezioni pubbliche che si terranno al Lido di Venezia nella nuova Arena Lido (via Sandro Gallo), a Venezia centro storico nella nuova Arena Giardini (Giardini della Biennale) e nel Multisala Rossini, a Venezia Mestre a IMG Cinemas Candiani.

Eccezionalmente sarà consentito l'ingresso anche al pubblico, oltre che agli accreditati, per alcune proiezioni al Lido di Venezia e precisamente in Sala Grande, in Sala Darsena, al PalaBiennale, in Sala Giardino e in Sala Astra (S. Maria Elisabetta). Causa l'emergenza Covid 19 per garantire la sicurezza per tutti gli ospiti e i frequentatori all'area della Mostra del Cinema si accederà attraverso 9 varchi stradali/lagunari che saranno attrezzati con sistemi di rilevazione della temperatura dei partecipanti, che a vario titolo accederanno all'area di Mostra.

TERMOSCANNER

Non sarà consentito l'accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Ulteriori sistemi di controllo della temperatura saranno inoltre collocati all'ingresso delle sale cinematografiche del Lido non incluse nell'area della Mostra, come il Palabiennale, l'Astra e le nuove arene all'aperto. Igienizzanti e sanificanti liquidi e gel saranno disponibili per il pubblico in tutte le aree (sale cinematografiche, ingressi e hall, meeting points, ecc.). Le mascherine saranno obbligatorie ovunque, nelle aree esterne come nelle aree interne e quindi in tutte le sale cinematografiche, sia in fila e mentre si accede al proprio posto, sia seduti durante le proiezioni. Le sale inoltre avranno capienza dimezzata per l'applicazione in tutte le sale dell'alternanza del posto a sedere. Delusione assicurata per quanti speravano di vedere gli artisti sfilare sul Red Carpet: non ci sarà la possibilità per il pubblico di assistere all'accesso delle delegazioni alla Sala Grande per evitare occasioni di assembramento.

DISTANZIAMENTO SOCIALE

Verrà messo in atto il distanziamento sociale anche per le delegazioni che accedono alla Sala Grande, sulle tribune e al photocall per i fotografi e in generale per tutte le altre attività, gli incontri e i convegni, con sedie numerate e accesso ridotto alle aree interne. Le delegazioni dei film saranno assistite per le loro necessità, i trasporti saranno organizzati ad hoc per evitare assembramenti, sarà garantita assistenza per accesso ai servizi sanitari qualora necessaria. Ridotta pure la distribuzione dei materiali stampati: la maggior parte delle informazioni concernenti la mostra verrà data al pubblico in formato elettronico, mentre resta invariato il servizio di pronto soccorso organizzato dalle locali autorità sanitarie a disposizione del pubblico per tutte le azioni ritenute necessarie. La Biennale sta effettuando un capillare monitoraggio della provenienza degli ospiti, delle delegazioni e degli accreditati alla mostra per poterli guidare e sostenere nell'applicazione dei protocolli. Sono stati richiesti tamponi, da effettuarsi prima della partenza, a tutti gli ospiti e accreditati provenienti da Paesi extra Schengen, per i quali tale misura è necessaria. Un secondo tampone sarà effettuato a Venezia a cura della Biennale, per quanti si rendesse necessario. Tutti i partecipanti accreditati, possessori di pass, biglietti e abbonamenti saranno tracciati mentre accedono alle sale o alle altre aree funzionali all'interno degli edifici.

PRENOTAZIONE E BIGLIETTI

Altra novità riguarda i biglietti: per tutto il pubblico e per tutti agli accreditati alla Mostra, sarà obbligatoria la prenotazione preventiva online del proprio posto in sala alle proiezioni, tramite il sito web della Biennale di Venezia. Il costo varia a seconda del luogo e dell'orario: in Sala Grande, ad esempio, alle 16.30 è di 20 euro intero, 15 euro ridotto; alle 19.30 50 euro e 40 euro; alle 22 30 euro e 25 euro. All'Astra tutte le proiezioni 8 euro; in Sala Giardino 8 euro; al PalaBiennale 12 euro intero e 8 ridotto. Abbonamenti disponibili per Sala Grande allo spettacolo delle 16.30 (intero 160 euro) e all'Arena Lido allo spettacolo delle 20.30 (intero 90 euro, ridotto 50 euro).

Daniela Ghio

