LA PROPOSTA

Imitare i grandi offrendo qualcosa in più. E quel qualcosa in aggiunta è la competenza del libraio che racchiude il giusto consiglio, il percorso di lettura, la magia di un romanzo da condividere. Uno strumento nuovo pensato per aiutare le librerie indipendenti a sopravvivere in un mercato divorato dai grandi store online come Amazon, Ibs e Feltrinelli. Anche i piccoli potranno ora offrire ai propri clienti la possibilità di comperare i libri comodamente da casa con consegna a domicilio. A questo si aggiunge una piattaforma in cui il libraio può caricare le novità, video illustrativi, autori da proporre o propri percorsi di lettura a tema.

L'OPPORTUNITÀ

L'opportunità viene offerta da Bookdealer, un e-commerce studiato per integrare con il servizio a domicilio il lavoro delle librerie indipendenti, per la prima volta riunite all'interno di un'unica piattaforma. In questo modo possono porsi come una vera alternativa ai grandi venditori della rete. In Veneto hanno già aderito le librerie Zabarella e Limerick di Padova, Tra le righe di Conegliano, Gulliver e Libre! di Verona, Zalante & Bookshop di Rovigo, La Tapa di Belluno e la libreria Heimat di Marghera. Il sito è già visitabile. Il servizio è attivo dal 27 agosto, quindi si può entrare in www.bookdealer.it, trovare la libreria vicino casa che ha aderito all'iniziativa e ordinare il libro che si desidera.

GLI INVENTORI

Il servizio nasce dall'idea di Leonardo Taiuti editore di Black Coffee, la casa editrice di Firenze che privilegia scrittori emergenti e di Mattia Garavaglia libraio della Libreria Golem di Torino, affiancati da Daniele Regi e Massimiliano Innocenti, il primo avvocato e il secondo imprenditore. In realtà loro hanno guardato cosa si fa altrove ed hanno importato un modello che già funziona. Ecco che dall'esperienza statunitense di Bookshop.org è nata questa prima piattaforma italiana di e-commerce riservata alle librerie che valorizza il lavoro sul territorio e il senso di identità, ma al tempo stesso è sostenibile economicamente e con una gestione semplice. Quindi i clienti potranno selezionare il punto vendita in cui effettuare l'acquisto e scegliere tra due modalità di recapito del libro: consegna a domicilio o spedizione con corriere. Sul portale di Bookdealer il lettore ha inoltre la possibilità di visitare virtualmente i negozi, conoscere nuovi punti vendita, scoprire le novità e i titoli più venduti, leggere le recensioni di altri utenti e usufruire delle iniziative promosse da ciascuna libreria.

COME FUNZIONA

Bookdealer è gratuito, non chiede infatti alle librerie una percentuale sul venduto o abbonamenti annuali, né impone costi di gestione. Al cliente verrà richiesto un sovrapprezzo per la consegna, una piccola cifra che va ai librai, aiutandoli ad affrontare le spese quotidiane. I librai avranno la possibilità di far conoscere la libreria anche al di fuori del proprio quartiere o paese, mentre il lettore avrà la comodità dell'acquisto online senza stravolgere le abitudini e continuando a comperare nei negozi del territorio supportato da uno strumento che gli permette anche di informarsi su eventi, promozioni, sconti, offerte speciali a lui dedicate.

Raffaella Ianuale

