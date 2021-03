Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOAlmeno per quanto riguarda i due film con più candidature - in questa 66a edizione dei Premi David di Donatello annunciate stamani online dalla sede Rai di Viale Mazzini - si annuncia una gara attoriale non da poco. Da una parte Elio Germano, perfetto Ligabue in Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, dall'altra, Pierfrancesco Favino, un Craxi più vero del vero, in Hammamet di Gianni Amelio che di candidature ne ha quattordici....