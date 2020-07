Tutti hanno diritto ad avere di che sfamarsi: è uno dei capisaldi della moderna civiltà occidentale, e nessuno lo mette in discussione. Ma nessuno mette in discussione anche il fatto che chi produce il pane da dare all'affamato debba essere ricompensato per il suo lavoro e per le spese alle quali va incontro: non è nemmeno necessario spiegarne il motivo. Quando invece si parla di nuovi diritti, come ad esempio l'accesso alla rete Internet, questa logica svanisce. Perché per molte persone Internet è sinonimo di gratis. Un equivoco alimentato dalla natura stessa della Rete, che ha consentito l'accesso facile a miliardi di dati e che ha reso semplice accedere a conoscenze che prima necessitavano di anni di studi. Il resto lo ha fatto la carenza culturale generalizzata, che ha illuso miliardi di persone di poter risolvere qualunque problema semplicemente attraverso un clic: «Non ho bisogno di un medico, cerco su internet come curarmi». «Non ho bisogno di un meccanico, cerco su internet come aggiustare la macchina». Gratis. E così per tutte le professioni, le specializzazioni, i mestieri. Figuriamoci per l'informazione: «Non ho bisogno di un giornale per informarmi, cerco su internet». Senza rendersi conto, ovviamente, che il 95% delle informazioni originarie presenti in Rete sono prodotte da strutture giornalistiche, ovvero da aziende che sottostanno a costi, professionalità, regole. Ma sono disponibili gratuitamente o vengono pubblicate in violazione delle norme sul copyright, e quindi si è diffusa la convinzione - come confermano i risultati del sondaggio dell'Osservatorio pubblicati oggi sul Gazzettino - che l'informazione gratuita sia un diritto. In realtà l'informazione - quella vera, non il simulacro dilettantesco di una larga massa di blog o analoghi tentativi di imitazione, escluse alcune lodevoli eccezioni - ha un costo. Come qualunque altro lavoro. E maggiore è il livello di precisione, affidabilità, completezza, indipendenza, professionalità, maggiore è il prezzo da pagare. In linea teorica una copia di un quotidiano, non importa se cartacea o digitale, dovrebbe costare dieci volte il prezzo attuale: ma a quel punto il diritto all'informazione sarebbe davvero ristretto a un numero di pochi eletti. Sarebbe un colpo durissimo alla democrazia. Eppure per una fetta non trascurabile di italiani, anche nordestini, i giornali dovrebbero essere diffusi gratuitamente. E se ciò non è possibile, ritengono legittimo rubare le copie digitali grazie a molti pirati della Rete che utilizzano canali come Telegram, Whatsapp o Facebook. Questo fatto ci rivela due cose. La prima: i quotidiani non hanno mai avuto un numero di lettori così alto come in questi ultimi anni. Sono milioni le copie che ogni giorno vengono piratate: significa che al netto del martellamento denigratorio e propagandistico di alcuni soggetti, le fonti tradizionali dell'informazione sono ancora ritenute prioritarie dalla maggioranza delle persone. Anche da coloro che le disprezzano a parole. La seconda: Internet ha aperto praterie inesplorate, e con esse l'inevitabile far west. Ma dopo ogni far west arriva, altrettanto inevitabile, la civiltà.

