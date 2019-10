CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tutti associano l'incidente della centrale nucleare del 1986 a Chernobyl in Ucraina, all'epoca parte dell'Unione Sovietica, con i danni severi sulla salute che continuerebbero ancora oggi; quella popolazione viene ritenuta ad incrementato rischio di tumori. I bambini di Chernobyl sono quelli ritenuti più a rischio di malattie, leucemiche e non. Ma è proprio così, dopo 33 anni?Dovrebbe essere a tutti noto che l'incidente è avvenuto per una maldestra sperimentazione finita male con piena responsabilità del partito comunista allora al potere...