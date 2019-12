Tutti alla corte della Regina da Elton John a Roger Taylor

I TITOLI

Ci sono anche Elton John, il batterista dei Queen Roger Taylor, il regista Steve McQueen e Olivia Newton-John tra i personaggi ai quali la Regina Elisabetta ha deciso di assegnare un titolo come riconoscimento per i loro meriti.

La lista con i nomi degli oltre mille destinatari delle onorificenze - ci sono anche persone comuni - è stata pubblicata come da tradizione a pochi giorni dalla fine dell'anno: i riconoscimenti saranno consegnati a marzo, in una cerimonia che si terrà presumibilmente a Buckingham Palace. Elton John, già nominato Commendatore e Cavaliere, ora è stato ammesso nel ristretto Ordine dei Compagni d'Onore: fu fondato nel 1917 da Giorgio V - nonno della 93enne sovrana - e ne fanno parte anche Paul McCartney e J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter.

Olivia Newton-John è stata nominata Dama per il suo impegno nella ricerca contro il tumore: l'attrice, partner di John Travolta nel film-cult degli Anni '70 Grease, lo scorso agosto ha dichiarato in un'intervista in tv di essere nuovamente malata di cancro. Le era stato diagnosticato nel 1992, ma era riuscita a sconfiggerlo: «Non voglio sapere quanto mi resta», ha fatto sapere stavolta. Nella lista dei destinatari dei titoli onorifici anche Roger Taylor dei Queen e Gary Lightbody degli Snow Patrol, entrambi nominati Ufficiali dell'Impero Britannico.

Steve McQueen, noto ai più per aver diretto nel 2013 12 anni schiavo (vincitore di tre Oscar), è stato invece nominato Cavaliere. Così anche Sam Mendes, regista di alcuni capitoli della saga di 007, tra cui Skyfall del 2012: proprio quell'anno, in occasione delle Olimpiadi di Londra, la regina comparve al fianco di Daniel Craig (l'attore protagonista del film) in un video per l'inaugurazione dei giochi.

Mattia Marzi

