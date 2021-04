Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICERCANei giorni in cui tutti ricordano il compleanno di Venezia, Giovanni Distefano, lo storico della Serenissima, la celebra alla sua maniera, come sta facendo da quarant'anni: raccontando la sua splendida storia. Lo fa riproponendo il ponderoso atlante storico, Venezia 1700 anni di storia. 421-2021, diviso in cinque volumi, editi da Supernova, che ripercorre passo dopo passo il cammino della Repubblica. Dal giorno della sua nascita...