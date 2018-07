«Tutta la mia vita per realizzare questo sogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TODINobuhiro Yamamoto è uno di quei giapponesi dall'età indefinita. Ha una capigliatura folta, la pelle liscia e un sorriso da Sol Levante, ma quando vieni a sapere che lavora in Mazda dal 1973 e osservi i lampi che arrivano dai suoi occhi, capisci che si può essere ragazzi per sempre. È lui l'ingegnere capo della MX-5 di quarta generazione, nome in codice ND. «Ho cominciato a sognare di lavorare in Mazda quando facevo la seconda media: decisi che volevo diventare ingegnere e lavorare al motore rotativo. Sono 45 anni che sono in questa...