Turisti pestati e rapinati a Rialto

L'AGGRESSIONEVENEZIA La loro breve vacanza in laguna si conclude oggi, giorno in cui lasceranno l'hotel prenotato in Riva degli Schiavoni. Lei, 27 anni, con qualche livido anche sul volto e lo choc dell'aggressione subita. Lui, che di anni ne ha 48, con un referto medico dell'ospedale San Giovanni e Paolo dove gli è stata diagnosticata la frattura della spalla con un prognosi per la guarigione di 40 giorni.Non potranno certo dire di andarsene con un bel ricordo della città, questi fidanzati francesi che nella notte fra mercoledì e giovedì,...