Turisti maleducati e cafoni De Martin: «Facciamo corsi prima di sbarcare»

EDUCAZIONE CIVICAVENEZIA Un corso accelerato sul comportamento da tenere quando si visita Venezia da soli o in comitiva. A lanciare l'idea è stato l'assessore Massimiliano De Martin in occasione del quarto rinnovo dell'accordo Venice Blue Flag, che da 11 anni garantisce che le navi da crociera utilizzino un carburante a basso tenore di zolfo rispetto a quello utilizzato in mare aperto.«Sarebbe auspicabile - ha osservato De Martin - che già prima dello sbarco a Venezia possa iniziare la campagna di sensibilizzazione dei visitatori per...