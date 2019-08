Turisti in mutande e cani in libertà Sant'Elena ora chiede più controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANT'ELENAVENEZIA Turisti in tenuta balneare, quando non in mutande a prendere il sole. E poi, tanti cani lasciati liberi di correre senza guinzaglio né museruola. Insomma, nonostante la riqualificazione della pineta con i nuovi bagni e le nuove giostrine, la situazione a Sant'Elena rimane la stessa.A denunciarlo sono proprio i residenti, che già lo scorso giugno avevano chiesto aiuto al sindaco Luigi Brugnaro chiedendo di inviare ogni tanto una pattuglia di vigili e lui aveva risposto dicendo che avrebbe fatto presto nuovi concorsi per...