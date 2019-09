Turista straniero aggredisce un gondoliere per un selfie senza permesso sulla gondola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Sta invadendo i circuiti social e sta spopolando anche oltre i confini di Venezia il video del gondoliere aggredito da un turista sudamericano alle Mercerie, tra Rialto e San Marco, per un selfie proibito a bordo della gondola di proprietà del pope.Succede tutto sabato pomeriggio quando un gondoliere sorprende una famiglia di turisti appena sbarcata da una delle navi da crociera arrivate alla Marittima, a bordo della propria gondola. Non per un giro, ma per farsi una foto senza aver chiesto l'autorizzazione a salire a bordo.È...