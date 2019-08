Turista francese rapinata della borsa e spinta in acqua giù dal ponte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le ha strappato la borsa e nella colluttazione l'ha spinta giù dal ponte facendola finire in acqua. Brutta avventura per una turista francese di 25 anni che l'altra notte, attorno all'una e mezza, è stata vittima di uno scippo trasformatosi in rapina, mentre si trovava a Rialto con il marito. È stato quest'ultimo a dare l'allarme e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine telefonando al 112. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto la testimonianza dei due ancora sotto choc. La ragazza, aiutata dal compagno a...