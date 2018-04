Turista cinese cade nel rio, la barca del 118 non riesce a passare: salvata da tre ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAVENEZIA Avrebbe potuto finire male per la trentenne cinese che venerdì sera è finita nel rio de l'Anconeta a Cannaregio.Riportata a riva da tre veneziani che di lì passavano per caso, la donna era in stato di semincoscienza, probabilmente a causa dello shock termico, ed è stata salvata dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco e del 118.L'INCIDENTESono circa le 21.30 di venerdì quando tre giovani veneziani lanciano l'allarme e chiedono soccorso ai vigili del fuoco per una persona caduta in acqua vicino al ponte de...