TURISMO VENEZIA Una lite tra cinesi e italiani, i pontonieri di Avm si mettono

TURISMOVENEZIA Una lite tra cinesi e italiani, i pontonieri di Avm si mettono in mezzo per dividere i due gruppi e alla fine hanno la peggio, finendo all'ospedale con contusioni ed escoriazioni.È accaduto sabato pomeriggio attorno alle 17 in riva degli Schiavoni ai pontoni da cui vengono sbarcati ogni giorno migliaia di turisti. La vicenda di per sè è di poco conto, nel senso che dopo le cure mediche la prognosi non supererebbe i tre giorni, ma è emblematica del clima che si respira nel settore dei trasporti di turisti cinesi dal...