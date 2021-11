Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOVENEZIA Suonano il campanello nel cuore della notte? O trascinano i trolley giù per le scale rompendo i gradini e causando frastuono? È solo una minima parte, questa, dei quesiti proposti ai veneziani che abitano in condomìni di centro storico e isole con all'interno appartamenti destinati, almeno in parte, alle affittanze turistiche.Il soggetto degli interrogativi sono naturalmente i turisti, sorvegliati speciali di Tutta la...