VENEZIA - «I tornelli per contingentare i flussi turistici sono una follia, si formeranno file incredibili. Il turismo mordi e fuggi fa male al turista stesso. Va proposto invece un turismo esperienziale e tematico, offrendo itinerari particolari».

Per i suoi programmi televisivi (Turisti per caso, velisti per caso, Evoluti per caso, Slow tour italiani non per caso e molti altri) Patrizio Roversi ha girato il mondo ma il suo cuore lo ha conquistato Venezia, città dove si rifugia appena può in una casa in affitto nel sestiere di Cannaregio. Nella città lagunare spera in futuro di stabilirsi. «Venezia ha un capitale turistico enorme, inesauribile, ed è nota in tutto il mondo afferma Roversi È una miniera dalla quale cavare il meglio senza esaurire il filone. Ovvio che il turismo mordi e fuggi dei treni che arrivano i fine settimana da Padova e da Vicenza e che riversano un sacco di persone che si aggirano per la città come mandrie prive di orientamento è un turismo che fa male a quegli stessi turisti e non solo alla città. Quando ho fatto il turista a Venezia la ho odiata: mi sono stancato come una bestia, a un certo punto non ne potevo più di girare, è stata quasi una prova fisica da superare«.

«Venezia aggiunge - va gustata con un altro atteggiamento, con un tempo giusto, con degli obiettivi precisi. La fotografia in piazza San Marco deve essere l'ultimo degli obiettivi, anche se in realtà la gente viene per fare quello. Per il bene dei turisti le maree vanno emarginate». Per Roversi sarebbe necessario organizzare l'accoglienza con una rete di operatori del turismo che si specializzino offrendo itinerari particolari: ad esempio di carattere squisitamente culturale, per studenti, per chi vuole andare in barca, soggiorni di studio. «Per ripopolare Venezia continua il conduttore televisivo - vedrei bene la nascita di un centro culturale studentesco con un progetto tipo quello di Berlino Ovest prima della caduta del muro: c'era in città tutta una serie di dinamismo per tenere in giovani come residenti, anche offrendo facilitazioni di lavoro».

Le attrattive della città sono davvero tante: «Solo passeggiando ogni 20 metri trovi angoli strepitosi che raccontano particolari afferma Roversi -. Ha poi un sacco di problemi, un'aura di città in crisi che rischia di profondare e questo la rende ancora più affascinante. I veneziani hanno una identità fortissima che gli permette di non avere paura di niente, di essere rilassati e aperti: in questa città ci sono relazioni umane fortissime. Venezia è un altrove raro, non uguale alle altre città, un luogo dove è bello rifugiarsi».

