TURISMOVENEZIA «È necessario che i flussi turistici vengano gestiti». Si è espresso così l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, nel corso della presentazione di ieri del nuovo luxury hotel Ca' di Dio, sottolineando come si debba approfittare del presente per riflettere su quando l'overtourism tornerà a farsi sentire. «So che l'amministrazione comunale lo sta già facendo», ha aggiunto, chiarendo come tra i punti...