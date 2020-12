LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA L'esasperazione nel trovarsi ormai da quasi un anno senza lavoro e senza reddito fa sì che il grido di dolore sia forte. La paura di non sapere cosa fare il giorno dopo e cosa poter metter nel piatto fa sì che si arrivi a scendere in piazza e chiedere alla politica una assunzione di responsabilità a più livelli.

Per questo domani alle 8 a piazzale Roma si terrà la manifestazione a sostegno delle categorie operanti nel settore del turismo portuale. Il luogo scelto è l'hub di collegamento tra Venezia e la sua terraferma, quasi a voler sottolineare il parallelismo con un porto che vive grazie al suo territorio di terra e di mare. Il Comitato Venezia Lavora al cui vertice c'è Vladimiro Tommasini, spiega: «Ad oggi non sappiamo se, come e quando ripartiremo e vogliamo sollecitare la politica locale e centrale a prendere le importanti decisioni che tardano ad arrivare mettendo a rischio la sopravvivenza stessa del porto». L'esigenza di chiarezza e di presa di posizione è evidente per un popolo di persone che si trova in un limbo dove i risparmi sono sempre più ridotti all'osso e la carenza di prospettive una spada di Damocle.

«Il nostro è un comitato senza scopi di lucro ed apartitico nato dall'esigenza di portare attenzione sui gravi disagi delle molteplici categorie di lavoratori che operano nel settore del turismo colpiti dalla gravissima crisi economica causata dalla cancellazione degli scali delle navi da crociera a Venezia». Inevitabile, per i membri del comitato, evidenziare il legame tra lavoro e residenza: «Vogliamo ricordare infatti che se i lavoratori che operano nel settore turistico non hanno reddito, non possono continuare a vivere e popolare Venezia, impoverendo così la città e la sua economia. Crediamo nell'instaurare con le istituzioni locali, con il governo centrale e con le attività della Città storica un dialogo che porti ad una soluzione definitiva per il traffico delle navi da crociera che rilanci il porto di Venezia come riferimento per le rotte nel Mare Adriatico». Da ultimo, una precisazione che si rende sempre più necessaria ai tempi del virus: «La manifestazione è concordata con le autorità competenti e si terrà nel rispetto del distanziamento sociale e dei dispositivi previsti dalla legge in misura di prevenzione Covid-19».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA