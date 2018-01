CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOMESTRE «Che cosa ne sarà di Mestre? Sarà ancora una volta la valvola di sfogo di Venezia insulare, nel senso che quello che non ci sta in centro storico lo si colloca in terraferma come è già successo nel passato?». Se lo chiede don Fausto Bonini, sul settimanale della Fondazione Carpinetum L'incontro, in uscita oggi, ricordando che si parla di circa 10.000 nuovi posti letto a Mestre per saziare la fame di turismo della città d'acqua. «Diecimila persone che presumibilmente verranno solo a dormire in terraferma. Di sicuro, dopo...