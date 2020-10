TURISMO E DECORO

VENEZIA I turisti saranno anche pochi ma pure negli ultimi fine settimana in Piazza San Marco imperversavano una quarantina di venditori abusivi bengalesi di razzi e granoturco, tutti senza mascherina. Il problema, annoso, oltre che di salute e decoro è anche di inquinamento ambientale, evidenziano alcuni commercianti: i dardi che vengono lanciati in aria per attrarre turisti acquirenti hanno batterie all'interno e spesso finiscono in laguna, inquinando l'acqua, senza che nessuno li recuperi. Alle volte finiscono anche persi sui tetti, dove con pioggia e vento possono creare maggiori danni perché cola l'acido contenuto al loro interno. Ugualmente per il grano gli ambulanti abusivi, nascondendo i sacchetti nei pantaloni, gettano manciate di chicchi sui masegni della piazza, per richiamare piccioni, gabbiani e turisti per farsi le tradizionali foto.

L'ASSOCIAZIONE

«Come associazione abbiamo presentato anni fa un esposto contro il commercio abusivo, quindi contro anche la vendita di dardi, di rose e grano, che pure in epoca di Covid sono continuate tutta l'estate fino ad ora in Piazza San Marco, senza mascherina e senza niente afferma il presidente dell'Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier - La cosa fa rabbia anche perché tutte le attività devono seguire il protocollo anti Covid e questi continuano a fare commercio abusivo a danno della salute pubblica. Dopo che i banchetti degli ambulanti regolari sono stati allontanati per non ledere con il guano le opere architettoniche di Piazza San Marco e per questioni igieniche sanitarie questi imperversano e favoriscono l'inquinamento dei monumenti e del selciato, inoltre le batterie dei dardi finiscono spesso in laguna, inquinando l'acqua, la salute e i pesci».

LA STRATEGIA

Per Vernier l'unica speranza per porre rimedio a questa situazione è il senso ambientalista: «Durante il Covid spiega Il presidente dell'Associazione Piazza San Marco - si è maturata una sensibilità nei confronti dell'ambiente naturale abbastanza importante a livello internazionale. Mi domando perciò se oltre al discorso delle fognature che fa l'amministrazione comunale, non si prenda in esame il danno che fa una batteria gettata in acqua. Sono centinaia ogni giorno. Così come i danni causati dal guano del grano venduto alle famiglie in maniera un po' truffaldina, poiché lo mettono in mano ai bambini e poi chiedono i soldi in cambio. I vigili in piazza ci sono, ma credo che sia un problema di leggi nazionali, il daspo urbano non è sufficiente».

«Serve - conclude - una stretta maggiore, una legislazione più severa nei confronti dei venditori abusivi, l'illegalità va eliminata da Piazza San Marco. Va tutelata l'esperienza del turista, che invece spesso viene infastidito con insistenti richieste di denaro».

LA POLIZIA MUNICIPALE

Il problema sollevato da Vernier per la Polizia municipale non è al momento una priorità. «In città ci sono pochi turisti e di conseguenza pochi ambulanti abusivi», commenta il comandante Marco Agostini. Ugualmente Veritas non vede la problematica causata dal guano sui masegni per i pochi piccioni presenti e inoltre «ogni mattina usciamo con le macchine spazzatrici che nebulizzano acqua, spazzano e raccolgono lo sporco. In estate, poi, facciamo anche lavaggi».

Daniela Ghio

