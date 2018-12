TURISMO DI FINE ANNO VENEZIA Il turista avveduto, o meglio il viaggiatore, dovrebbe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMO DI FINE ANNOVENEZIA Il turista avveduto, o meglio il viaggiatore, dovrebbe arrivare a Venezia in questi giorni pre-natalizi per godersi appieno la città, senza calche di persone sul ponte di Rialto, senza code per visitare la Basilica o palazzo Ducale. Insomma, un sogno. Una situazione ideale per i residenti, che sognano giorni come questi per tutto l'anno, meno ideale invece per chi di turismo ci vive. A cominciare dagli alberghi.AVANTI, C'È POSTOTra gli alberghi veneziani c'è molto posto per i giorni natalizi e tra Natale e...