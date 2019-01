Turchi e veneti a fumetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAL'intento è meritorio: raccontare un episodio importante anche se di microstoria nel grande cosmo dell'epopea veneziana in Dalmazia. Di certo, le vicende della Serenissima sulle coste balcaniche hanno avuto un peso, riconosciuto e straordinario con una civiltà dalmata legata alla Regina dell'Adriatico.Un'operazione per nulla nostalgica (sicuramente simbolica), ma che - anche grazie all'uso del fumetto soprattutto per le giovani generazioni - intende raccontare uno degli ultimi bastioni veneziani contro gli Ottomani: la fortezza di...