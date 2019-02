Tumori, ecco i dati dell'Ulss 4

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'Ulss 4 è entrata a far parte del Registro tumori del Veneto. A comunicarlo è stato il direttore scientifico Massimo Rugge. «Oggi posso dire con orgoglio che il Registro tumori Veneto è il primo e unico in Italia a coprire l'intera popolazione regionale», ha riferito. Per quanto riguarda l'Ulss4, i tumori diagnosticati nel 2014 sono stati 1451, diminuiti poi a 1323 nel 2015. Relativamente alla tipologia dei più frequenti e la correlazione all'età, i casi di tumore rispecchiano il trend regionale. Prendendo a riferimento l'anno 2015, il...