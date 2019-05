Tullio Crali, l'ultimo dei futuristi amico di Marinetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARTESettantacinque anni da futurista, sopravvissuto al movimento al quale aveva aderito, adolescente, nel 1925 e così pure ai suoi fondatori. Tullio Crali, nato da famiglia dalmata in un piccolo paese sulle Bocche di Cattaro nel 1910, fino all'anno della sua morte, il 2000, è rimasto fedele alle tesi esposte nel manifesto pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1909, non come reduce ma come ultimo, coerente e irriducibile futurista e a lui ora rende omaggio la mostra Crali e il Futurismo. Avanguardia culturale, appena inaugurata alla...