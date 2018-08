Tuffi a Rialto, stavolta li hanno presi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHEF TUFFATORIVENEZIA Non bastavano più solo i turisti a lanciarsi in Canal Grande nelle ore notturne. Due chef di una nave da crociera di lusso ormeggiata in Marittima, la Silver Muse della compagnia Silversea, si sono tuffati per tre volte dal ponte di Rialto.E' successo ieri mattina verso le 2, e ora i due cuochi passeranno dei guai. Si tratta di un sudafricano di 28 anni e di un guatemalteco di 26 anni, che si trovavano a Rialto con un gruppetto di una decina di coetanei domenica notte, probabilmente tutti membri dell'equipaggio della...