Trump ha urgente bisogno di una vittoria in politica internazionale e vede nel Venezuela una facile occasione. È dunque comprensibile che stia investendo molte energie per favorire un cambio di regime in quel Paese. Trump aveva promesso di riportare importanti successi su più fronti. A breve, dovrà presentarsi agli elettori con un bilancio relativo al suo primo mandato presidenziale. Il primo fronte è la Siria. Trump aveva iniziato la sua presidenza lanciando i missili contro Damasco, dove avrebbe voluto impiantare un presidente...