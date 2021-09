Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE RECENSIONIQuarto titolo italiano in Concorso, probabilmente il più divisivo: non c'è dubbio che a Gabriele Mainetti, diventato celebre con Lo chiamavano Jeeg Robot, il coraggio non manchi; a difettare semmai è il risultato finale, indicatore di una bulimia narrativa che rischia, in diversi punti, di ingolfare il motore del racconto. Siamo a Roma nel 1943, subito dopo l'Armistizio, con i tedeschi in casa già avviati a seminare terrore....