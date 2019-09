Trono di spade e Fleabag fanno incetta di Emmy

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Trono di Spade con Emilia Clarke (nella foto) conquista l'oscar della tv più ambito: l'Emmy come miglior serie del genere drammatico. È la quarta volta che la serie di HBO si aggiudica l'ambito riconoscimento. Nonostante questo per Trono di Spade la 71/a edizione degli Emmy è trascorsa in modo più tranquillo delle attese. A stravincere la serata è stata Fleabag, incoronata miglior serie nella categoria commedie: la produzione inglese è stata la protagonista della notte con Phoebe Waller Bridge, la creatrice e scrittrice della serie, che...