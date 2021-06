Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRONCHETTOVENEZIA Riapre Venezia e ripartono i controlli dei carabinieri nella zona del Tronchetto per evitare infiltrazioni criminali e, soprattutto, la pletora di abusivi. Ispezioni che ieri non hanno portato a nessuna sanzione né ci sono stati momenti critici durante la giornata.Un giro di controlli che è ripreso ieri mattina e che ha dato come risultato 120 persone, 35 autovetture e 12 mezzi natanti passati al setaccio dei militari che...