Tronchetti Provera: «Sarà l'inizio di un nuovo progetto»

Da quasi trent'anni Marco Tronchetti Provera è al vertice del gruppo Pirelli. Una posizione che gli consente di essere considerato il deus ex machina dell'operazione The Cal, una figura sempre in prima linea in occasione delle presentazioni annuali. E sempre disponibile a rispondere sul tema specifico alle domande dei giornalisti, la cui curiosità è stata quest'anno particolarmente sollecitata da alcune novità rispetto al passato.Come mai ci sono voluti 56 anni per avere il primo italiano dietro l'obiettivo?«È un fatto del tutto casuale,...