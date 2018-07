Trintignant malato dice addio al cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Le cinema c'est fini», «per me il cinema è finito». A 87 anni, divorato dal cancro e dal lutto mai superato per la morte della figlia Marie, Jean Luis Trintignant attore monumento del cinema francese annuncia a sorpresa in un'intervista il ritiro dalle scene. Il regista Bruno Dumont lo aveva contattato per un film, lui ha rifiutato: «Un progetto interessante, ma ho avuto paura di non farcela fisicamente» racconta, «Non mi muovo più da solo, ho sempre bisogno di qualcuno che mi stia appresso per dirmi di stare attento».Lui che in...