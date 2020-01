Trieste Film Festival, sguardo all'Est e alle sue storie dolenti

CINEMA

Rieccoci dunque a parlare di Trieste, città bellissima e ricca di spunti cinematografici, sia per le magnifiche location, sia per i tanti appuntamenti festivalieri. L'anno comincia come al solito con il Trieste Film Festival, giunto quest'anno alla sua 31esima edizione, sempre con lo sguardo rivolto all'Est Europa, a un cinema graffiante, con le sue storie spesso dolenti, disperate, che lasciano ricordi forti.

Diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo quest'anno si apre (venerdì prossimo, 17 gennaio, in barba ad ogni superstizione) con un film d'eccezione, di un grande regista, Terence Malick: il suo La vita nascosta - Hidden life, passato a Cannes nel maggio 2019 e girato tra Sappada e l'Alto Adige, è un'occasione straordinaria per seguire in anteprima (il film uscirà il 9 aprile in Italia) la storia di un contadino austriaco, che finisce condannato a morte, per non aver aderito alle armi e giurato fedeltà a Hitler.

Trieste chiuderà (giovedì 23) con un altro autore significativo, stavolta decisamente dell'est Europa: Corneliu Porumboiu, uno dei massimi esponenti del formidabile nuovo corso del cinema romeno, con il suo ultimo film La gomera, che in Italia uscirà quasi in contemporanea con il titolo Fischia!, ragionando in modo teorico sui codici del genere, specialmente noir.

IL RICCO PROGRAMMA

In mezzo ci sta tanta roba, a cominciare dai tre principali Concorsi internazionali, dedicati ai lunghi, ai corti e al documentario. Undici film in gara per il Concorso più prestigioso, con un tema principale più urgente, quasi ovvio: la immobilità sociale d'Europa fatta di migranti; e ancora: Brexit, traumi della guerra, società patriarcali. Tra i fuori concorso occasione importante per vedere, dopo il suo primo passaggio a Torino, l'ultimo lavoro del triestino Davide Del Degan ,Paradise Una nuova vita, tra le nevi del Friuli, dove si incontrano accidentalmente un testimone di un delitto di mafia e l'assassino. Tra gli omaggi, immancabile quello al regista serbo Duan Makavejev e all'attore italiano Omero Antonutti (in sala ora con il suo ultimo film Hammamet), del quale sarà riproposto uno dei titoli più intensi dei fratelli Taviani (La notte di San Lorenzo).

Come già reso noto ci sarà un grande ricordo di Federico Fellini, a 100 anni dalla sua nascita. E infine i premi del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici al miglior film italiano dell'anno (Il traditore di Marco Bellocchio, alla presenza del regista) e al miglior film internazionale del 2019 (Parasite del coreano Bong Joon-ho, già Palma d'oro a Cannes, con un buon successo di pubblico, oltre che di critica, anche in Italia).

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA