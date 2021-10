Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Trieste e il suo spettacolare golfo scaldano i motori. È tutto pronto per la regina delle regate, la Barcolana che, come ogni anno, affascinerà migliaia di spettatori domenica 10 ottobre al culmine di una settimana di eventi collaterali. Archiviata l'edizione numero 52 del 2020 a cui purtroppo si è dovuto rinunciare per un clima decisamente ostile, Barcolana53 porta con sé tutta la voglia di mare e di sana competizione. Nuove rotte è il...