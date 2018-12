Trieste da Guinness 1598 coppie per un valzer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un risultato che tutti si auguravano e ora Trieste ha centrato l'obiettivo ed entra nel Guinness dei primati per il valzer più grande del mondò. Con 1.598 coppie danzanti (questo il dato annunciato dal palco al termine della performance), composte da ballerini esperti e non, questa sera in piazza dell'Unità d'Italia è stato messo a segno il record mondiale per il più alto numero di persone che ballano contemporaneamente, per 5 minuti, il valzer viennese. Battuto dunque il primato di Tuzla, in Bosnia Erzegovina, dove il 7 maggio 2010...