Trieste capitale del rock

GLI APPUNTAMENTITrittico di grande rock in una settimana per Trieste, che si prepara ad accogliere migliaia di appassionati per i concerti degli Iron Maiden, di Steven Tyler e infine di David Byrne, in programma in piazza Unità domani, dopodomani e sabato prossimi. Per gli Iron Maiden si stima l'arrivo di 10 mila persone anche da Austria, Slovenia e Croazia, 4.000 per Tyler e altrettanti per Byrne. Il calendario di Live in Trieste 2018 è organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Comune, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG....