Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRIBUNALEVENEZIA È fissato per il 24 aprile il processo a Tommaso Bellavite, veronese di 32 anni, e Luca Travaglia, 31 anni, di Rovereto, accusati di aver aggredito e picchiato l'ex parlamentare di Liberi e Uguali, Arturo Scotto, durante la notte di Capodanno del 2020 a Venezia, in Piazza San Marco, mentre in bacino c'erano i fuochi d'artificio. I due sono accusati anche di aver pestatoVladislav Bogdan, ingegnere ventiquattrenne nato in...