L'APPUNTAMENTO

Malanotte a Treviso, Raboso wine experience è la due giorni, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre, dell'Ais del Veneto per celebrare tra le mura del centro storico di Treviso, il vitigno delle terre e della gente del Piave: il Raboso, l'autoctono a bacca rossa della Marca. Due giorni con un ricco programma con i banchi di degustazione, laboratori guidati, percorsi fra trattorie per assaggiare i cicchetti e visite guidate alla città. Un evento che coinvolge alcuni degli spazi più belli di Treviso come il polo museale di Santa Caterina, la Loggia dei Cavalieri e Ca' dei Carraresi.

Nonostante le problematiche dettate dal Covid, sarà una grande occasione per conoscere il vino Raboso in tutte le sue sfumature grazie appunto ai sommelier dell'Ais, il Consorzio Vini Venezia, la Confraternita del Raboso, i produttori e il Comune di Treviso. «La manifestazione è stata confermata dopo un summit con il Comune, salvo ovviamente, nuove ordinanze che dovessero arrivare in settimana. Oltre al distanziamento personale - sottolinea Wladimiro Gobbo, delegato Ais di Treviso -, in base all'ultimo Dpcm tutte le degustazioni saranno solo con posti a sedere e sedie individuali e questo anche ai banchi d'assaggio; ovviamente solo persone registrate e tracciate in numero contingentato. Info e prenotazioni:we.aisveneto.it/eventi/malanotte.

IL PROGRAMMA

Anteprima sabato con l'apertura della manifestazione alle 15.30 alla Loggia dei Cavalieri con le degustazioni gratuite servite e presentate dai sommelier Ais fino alle 19, mentre in serata con Metti il Raboso a cena, appuntamento in collaborazione con il ristoratore Paolo Lai che si terrà al nuovo ristorante Ca' dei Brittoni all'interno di Casa dei Carraresi che ospita, al piano terra, anche una fornita enoteca e una libreria. Intenso il programma di domenica. Si inizia alle 10.30 al museo di Santa Caterina con i banchi d'assaggio, in confronto con 24 produttori (e la Confraternita) di Malanotte Docg e Raboso Doc con 65 interpretazioni del celebre vitigno del Piave delle varie annate e tipologie passando anche per il rosato spumante, il frizzante e il passito. Tre i turni delle degustazioni per evitare assembramenti: dalle 10.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

In centro città, dalle 11 alle 19.30, Passeggiate per trattorie, a spasso tra cicchetti, storia ed arte, con la sommelier e guida turistica Edi Conson si potranno visitare angoli caratteristici e degustare cicchetti abbinati a tre interpretazioni del Raboso. All'Oden alla Colonna dalle 14.30 alle 17 degustazione di sigari, il piacere della fumata lenta abbinata al Raboso, degustazioni guidate con Leonardo Marcucci e Wladimiro Gobbo. Alla Loggia dei Cavalieri dalle 15 alle 19 Interpretazioni di Raboso, degustazioni guidate di diversi stili di Malanotte e Raboso con il Consorzio Vini Venezia la Confraternita del Raboso e le conduzioni di Laura Vendramin e Federico Cocchetto. A completare le proposte ci saranno le visite guidate in centro storico tra dipinti e acque, un breve itinerario ideato per gli ospiti di Malanotte a Treviso, programmate per gruppi da 15 persone con partenza alle 11 e alle 13 dal Museo di Santa Caterina.

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA