Treviso, tre giorni a tutta birra con quattro super artigiani

ALTA QUALITA'Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, la terrazza estiva del BHR Treviso Hotel, in località Quinto, a pochi passi dall'aeroporto, ospita per tre giorni alcuni dei più importanti birrifici artigianali del territorio: Ivan Borsato Birraio, con il suo microbirrificio Casa Vecia, che propone birre che si abbinano perfettamente al cibo, portando a tavola birre simbolo del territorio italiano; Sognandobirra, birre prodotte con malti, luppoli e lieviti di primissima qualità, non filtrate e non pastorizzate per offrire un prodotto...