Il giallo e il noir raccontati, esaminati, scientificamente approfonditi da scrittori, fumettisti, criminologi, psicologi e psichiatri. Treviso apre le porte alla seconda edizione del Festival (da giovedì 24 a domenica 27 settembre) dedicato a questo genere letterario ospitando, al museo Bailo e nelle librerie della provincia, incontri, presentazioni di libri e di audiolibri, concerti e una mostra interamente dedicata a Diabolik.

Medico di professione e scrittore per passione, spetta ad Andrea Vitali aprire i dialoghi con l'autore parlando del suo ultimo libro, uscito a fine agosto, Il metodo del dottor Fonseca (giovedì alle 19 al Bailo), intervistato da Pierluigi Granata. Dopo numerosi premi vinti dal Montblanc per il romanzo giovane, al Bancarella nel 2006 (La figlia del podestà), al Campiello e Strega (Almeno il cappello) racconterà la sua ultima fatica letteraria ambientata in un borgo sperduto fra le montagne scosso da un delitto che farà assumere alla storia le tinte di una vera e propria commedia gotica. Il giorno successivo il palco spetta a Gabriella Genisi che partecipa alla tavola rotonda Giallo e la donna criminale (Bailo venerdì alle 15) intervistata da Marzia Borghesi. La scrittrice ha dato vita al personaggio di Lolita Lobosco, già protagonista di sette romanzi pubblicati da Sonzogno, che a breve diventerà una serie televisiva. Il progetto ideale si è trasformato in un vero e proprio adattamento e la fiction è attesa per essere trasmessa in prima serata su Rai Uno. Le riprese saranno realizzate tra Roma per gli interni e Bari per girare gli esterni. La fiction è prodotta, in collaborazione con Rai Fiction, dalla Zocotoco di Luca Zingaretti e dalla Bibi Film. La regia è affidata a Luca Miniero. La commissaria Lolita Lobosco è, invece, interpretata da Luisa Ranieri, attrice napoletana conosciuta, tra le altre cose, per il ruolo della protagonista Luisa Spagnoli nell'omonima fiction e di Carmela Rizzo nella prima e nella seconda stagione de La vita promessa. In un'intervista a Sonzogno Editori pubblicata online l'autrice della serie di libri commenta positivamente la scelta di Luisa Ranieri per vestire i panni della protagonista. «Mi piace tantissimo -ammette Gabriella Genisi- e il motivo sta nel fatto che Lolita ha in sè una parte di napoletanità». Dalla commissaria alle spie il passo è breve.

Sabato, alle 15, si parla di Spie e spionaggio con accademici del calibro di Paolo Bertinetti e Francesco Sidoti e, alle 16,30 lo scrittore Loriano Macchiavelli introduce Giallo e storia d'Italia puntando l'accento sul fatto che dietro tanti misteri si nascondono le mosse di intelligence e spionaggio. «Dal caso Regeni - anticipa Pierluigi Granata, del comitato scientifico - al rapporto che ha legato intellettuali famosi alla Cia, a riviste letterarie finanziate dagli americani durante la guerra fredda». Finale scoppiettante domenica con una sezione dedicata ai crimini ambientali. Il giallo fuso con la realtà a scoperchiare quello che sembra diventato uno dei business in più forte crescita della mafia: l'ambiente. Alla tavola rotonda (17,50 al Bailo) interviene lo scrittore moldavo Nicolai Lilin, origini russe ma con cittadinanza italiana, che si è fatto conoscere dal grande pubblico con Educazione Siberiana, poi trasposto in pellicola cinematografica, attivo ambientalista internazionale. Dialoga con lo scrittore trevigiano Fulvio Ervas. A condire il Festival, fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Treviso, visite guidate (info e prenotazioni fbospecialtreviso@gmail.com), un concerto sulle orme di Hitchcock e la proiezione della pellicola restaurata Vertigo del grande maestro del thriller. La degna chiusa spetta all'evento collaterale dedicato a Diabolik con la prima mostra nazionale interamente consacrata al celebre ladro nato dalla fantasia delle sorelle Giussani, in vista dell'uscita in dicembre del film dei Manetti Bros con Luca Marinelli come protagonista. (info e prenotazioni info@accademia-veneta.it).

