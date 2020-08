TREVISO

Ritorna la rassegna Malanotte d'estate con i vini delle terre del Piave Piave, Piave, l'unico autoctono a bacca rossa della Marca, l'Incrocio Manzoni che si sta affermando sul mercato e il Malanotte del Piave Docg.

Cercando di sconfiggere il Covid, la rassegna promossa dall'Unpli Treviso vede i vini del Piave protagonisti alla 44. mostra dei vini triveneti in programma fino al 13 settembre a Camalò di Povegliano con serate a tema, degustazioni guidate in accompagnamento ai piatti tipici (info 335/6931237). Il 26 settembre sarà il Borgo Malanotte di Tezze di Piave aprire le proprie porte con una degustazione guidata dedicata ai vini del Piave e al Malanotte (info e prenotazioni 348.6423009).

Poi sarà il periodo di Portobuffolè, dal 12 al 27 ottobre ad entrare in scena con la ventesima rassegna dei vini tra Piave e Livenza, tre weekend riservati alle migliori interpretazioni enoiche (info 335/7547927).

Anche quest'anno sarà possibile partecipare alla iniziativa Passeggiare nella natura, escursioni gratuite organizzate dalle Pro Loco, in collaborazione con Unpli: il 26 settembre per scoprire Borgo Malanotte, con la sua storia e i tanti scorci; il 18 ottobre visita dedicata al territorio di Portobuffolè. Info 0422/595780.

