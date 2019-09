Treviso, metti una sera a cena con Il Pranzo di Babette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROAtmosfere sognanti per una cena-spettacolo che vede protagonisti due interpreti molto apprezzati dal pubblico veneto e nazionale. L'inaugurazione della settima stagione del Teatro del Pane si annuncia come un evento proprio grazie al riallestimento di uno dei lavori più emozionanti firmati da Mirko Artuso, Il pranzo di Babette che ha visto come protagonista narrante Laura Curino e che ora rinasce con lo stesso Artuso affiancato da una sorprendente Giuliana Musso. Liberamente tratto dal romanzo di Karen Blixen e frutto del lavoro...