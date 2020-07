LA BAND

Era il 9 agosto 2015 quando gli Estra chiusero la loro tournée di reunion sul palco di Suoni di Marca, lungo le mura di Treviso. Un concerto che molti fan ricordano per l'intensità e le emozioni trasmesse in una sera d'estate. Emozioni che torneranno ancora una volta a vibrare, pur nei limiti della situazione attuale, sabato 8 agosto al parco di Villa Margherita a Treviso, sempre per Suoni di Marca, che eccezionalmente ha spostato la propria edizione fuori dalle mura della città. «È tutto merito dell'ostinazione e dell'amore dell'associazione La butto in Vacca, che da tanti mesi aveva in mente un nostro concerto in occasione della loro corsa podistica, - spiega Giulio Casale, cuore e mente degli Estra, affermato solista, attore e autore. Visto che la corsa è stata rimandata, dopo varie ipotesi, Suoni di Marca ha sposato la causa, il che dimostra il legame storico che abbiamo con questa manifestazione

L'APPUNTAMENTO

Il concerto non costituirà una reunion. Si chiamerà Estra Introducing e sarà l'occasione per gli Estra di presentare i diversi percorsi musicali intrapresi da ciascuno dei componenti: Co-So Consorzio Sonoro e Alessandro Cenedese, con Nicola Accio Ghedin; Nicespare con Alberto Abe Salvadori; Radio-Line(e) con Eddy Bassan; Inexorable Duo con Giulio Casale in coppia con Alessandro Grazian. «Sarà un vero concerto degli Estra, lo posso anticipare, non sarà brevissimo», assicura Casale. Sarà una grande emozione per gli Estra, che hanno avuto successo in tutta Italia, ma che con Treviso mantengono un legame speciale: «a pensarci era fine 1990 quando ci siamo per la prima volta riuniti noi quattro in sala prove, - ricorda Casale. Un periodo più lungo della nostra vita adulta. Nella nostra musica ci sono le nostre speranze e le nostre idee estetiche, di linguaggio». Le loro canzoni sono attuali, appassionatamente autentiche, sembrano essere state scritte in questi tempi infelici, da Veleno che resta andando indietro nel tempo fino a Soffochi? e L'uomo con i tagli: «al di là del linguaggio rock che oggi non va più di moda, ma noi non siamo mai andati di moda, le nostre canzoni sono capaci di dialogare con la nostra epoca, - aggiunge Casale.- Per questo non sarà un revival. Sceglieremo le canzoni che hanno un significato per questi tempi».

PERIODO DIFFICILE

Tempi che non sono certo facili: sedie distanziate, numeri limitati, nessun posto in piedi. Non l'ideale per un concerto rock, ma sicuramente unico. «È stato scioccante questo periodo da tanti punti di vista, - spiega Giulio Casale. È stato bello però ad un certo punto sentire riaffiorare la creatività, avere nuovi sguardi sulla realtà. Certo, la mia vita on the road è cambiata. Ho sempre avuto la consapevolezza di un modello di sviluppo esagerato e nocivo, ma ho anche imparato a cambiare sguardo e ad uscire dalla routine. Sto anche realizzando dei podcast per la prima volta in vita mia. Se l'epoca chiamava una riprogrammazione, io mi sento abbastanza pronto». Giulio Casale tornerà in autunno a teatro. Intanto qualche settimana fa è uscito il suo Bootleg #3, il primo album live della carriera solista: «è un disco cui sono molto affezionato». Negli anni, Giulio ha seguito vari progetti artistici, ma sul palco con Accio, Abe e Eddy, sposa di nuovo il rock e gli offre l'anima. I biglietti sono in vendita su TicketOne al prezzo di 6 euro, comprensivi di diritti di prevendita, e al pop-up store di Piazza Borsa a Treviso (limite 1000 spettatori).

Sara De Vido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA