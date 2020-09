Le migliori storie noir le protagoniste della seconda edizione di Treviso Giallo, il primo e unico festival letterario sul genere giallo con scrittori, giornalisti, sociologi, criminologi, investigatori, magistrati, psicologi e psichiatri che si avvale anche della collaborazione con l'associazione Sugarpulp. La rassegna organizzata dall'Accademia Veneta e ospitata fino a domenica al Museo Bailo di Treviso, è stata inaugurata ieri, con i partecipati incontri con, fra gli altri, Piergiorgo Pulixi, vincitore del Premio Scerbanenco 2019, e il medico-scrittore autore di bestseller Andrea Vitali, che ha appena pubblicato Il metodo del dottor Fonseca romanzo dalle atmosfere decisamente noir.

Oggi il programma si infittisce, con tre approfondimenti, a partire dalle 15, sulla figura della donna criminale, sul fascino seduttivo del male e sul rapporto fra giallo e fumetto, altro grande protagonista della kermesse. Alle 19.30 l'inaugurazione di Una vita in nero, la prima mostra nazionale dedicata a Diabolik e che precede l'uscita, prevista in dicembre, dell'atteso film dei Manetti Bros. La mostra sul ladro gentiluomo mascherato sarà aperta al pubblico fino al 4 ottobre e sarà visitabile gratuitamente fino a domenica. Sabato dalle 11 si dibatte del rapporto fra giallo e psiche criminale, di spie e infine di noir e storia d'Italia con Loriano Macchiavelli e Carlo Nordio (nella foto), mentre alla sera si ascoltano dal vivo le colonne sonore dei film di Hitchcock. Domenica la chiusura, con un focus sui videogiochi noir al mattino e alle 14.30 sul giallo a Nord Est con gli autori Matteo Strukul, Francesco Ferracin, Stefano Masini, Tullio Avoledo, Francesca Violi, Carlo Callegari e l'editore Giacomo Brunoro. Alle 16 Mariolina Venezia e Rosa Teruzzi dialogano con Lisa Marra, mentre alle 17.50 gli occhi saranno puntati su Nicolai Lilin, l'autore di Educazione siberiana, divenuto in pochi mesi un caso editoriale e da cui Gabriele Salvatores ha tratto l'omonimo film interpretato da John Malkovich. Il Festival è aperto al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti con obbligo di prenotazione via email a info@accademia-veneta.it. Programma completo su www.trevisogiallo.it

Federica Baretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA