Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRA«In luglio abbiamo capito che la situazione stava precipitando, ma non avremmo mai immaginato che la città sarebbe stata letteralmente ceduta dagli Americani al governo dei Talebani. Questo è stato uno choc per tutti. I segnali c'erano però, ed è per questo che le associazioni che a Luglio ho compilato una lista di 80 persone da far uscire rapidamente dal Paese». Quasi irriconoscibile, dietro agli occhiali con montatura...