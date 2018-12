Treviso divorzia da Goldin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPer dirsi addio occorre, almeno, essere stati un po' assieme. Ma succede anche che l'addio arrivi ancora prima di essersi conosciuti a fondo. È un po' quello che sta capitando a Treviso tra l'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte e Marco Goldin, curatore e critico d'arte di fama internazionale, specializzato in mostre di grande successo e attualmente impegnato in uno spettacolo teatrale dedicato a Van Gogh, agli impressionisti e alla pittura e in libreria con un libro dedicato al grande artista olandese.DIVERGENZE Per mesi si...