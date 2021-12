IL RICORDO

Alberto Sordi era veneto. Un titolo, una provocazione o una realtà? Per scoprirlo c'è un evento esclusivo, in data unica, che racconta la figura dello sceneggiatore veneto Rodolfo Sonego (nato a Belluno il 27 febbraio 1921) in occasione del centenario della nascita. Domenica prossima alle 18 al Teatro Del Pane, a Lancenigo di Villorba, l'attore e regista Mirko Artuso dirigerà una serata teatral-multimediale per raccontare e celebrare colui che viene considerato il padre della commedia all'italiana e inventore del personaggio di Alberto Sordi. Uno spettacolo con Mirko Artuso impegnato nell'interpretare alcuni racconti di Sonego e a dialogare con il ricercatore cinematografico Franco Melis; il tutto accompagnato dalla visione di alcuni spezzoni di film, documenti inediti e momenti musicali dal vivo eseguiti da Sergio Marchesini, Francesco Ganassin e Matteo Artuso.

IL PROGETTO

L'idea dello spettacolo teatrale nasce da Carlo Migotto e Viviana Carlet (direttori del Lago Film Fest), già fondatori del Premio Rodolfo Sonego per giovani sceneggiatori, su invito degli stessi amici di Sonego, Lia e Flaminio De Martin, che desideravano venisse creato qualcosa per ricordarlo. «Il figlio, Giulio Sonego, chirurgo e dermatologo romano, è il primo dei sostenitori del Premio Sonego e di conseguenza del progetto Rodolfo Sonego 100 che presenta una serie di eventi celebrativi - spiegano Migotto e Carlet -. Oltre ad incoraggiarci, ci ha aperto l'archivio di famiglia e permesso di visionare un sacco di documenti inediti preziosissimi». Durante un'intervista Rodolfo Sonego disse: Se un giorno, che ne so, per una tesi universitaria, qualcuno si mettesse a studiare, a risunteggiare e a riscalettare molti dei miei copioni si imbatterebbe nell'evidenza che ci sono un sacco di piccoli e grandi sorpassi dentro alle mie storie». «Questa è un'altra motivazione per ricordarlo - concludono gli ideatori -. Rodolfo Sonego è stato un maestro in questo. Per gli autori, per le loro storie, per i film del futuro». È possibile trovare tutti gli incontri, i documenti e le testimonianze raccolte in questo anno di attività del centenario sul sito: rodolfosonego100.it. Per lo spettacolo di Villorba: informazioni e prenotazioni al telefono 380.3842008 o mail: prenotazioni@teatrodelpane.it

Vesna Maria Brocca

