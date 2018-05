CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Trentenni italiani, globetrotter e in prima linea nella ricerca sul cancro. Cinque donne e 6 uomini, 7 in questo momento di base all'estero. Sono i giovani scienziati che porteranno il tricolore sotto i riflettori negli Usa. Premiati dagli oncologi americani per i loro studi, in occasione di uno degli appuntamenti più importanti per il settore: il meeting annuale dell'Asco (American Society of Clinical Oncology), che si terrà a Chicago dall'1 al 5 giugno. Fra i ricercatori che quest'anno vengono insigniti con i Merit Award' della Conquer...