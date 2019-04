Trent'anni senza il regista Sergio Leone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Leggere oggi sui dizionari di cinema di tutto il mondo che Sergio Leone è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi autori nella storia del cinema almeno fino all'ultimo film, «C'era una volta in America» del 1984. Sergio se ne è andato il 30 aprile del 1989, mentre preparava il colossal che idealmente avrebbe aperto una nuova stagione della sua opera, il racconto dell'assedio di Leningrado cui per anni ha cercato di rimettere mano, come esplicito omaggio al maestro, Giuseppe Tornatore. È il passo decisivo e due anni dopo, nel...