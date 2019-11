CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Trent'anni fa l'Organizzazione mondiale della Sanità dichiarava che l'omosessualità non era una malattia né del corpo né della mente. Freud nel 1935 lo aveva già detto rispondendo ad una lettera di una madre di un figlio gay. Ci sono persone che continuano a pensare che sia una patologia o, peggio, opera del demonio. La grande maggioranza dell'opinione pubblica, tuttavia, si divide, in un due scuole di pensiero. La prima afferma: ci si nasce; la seconda: ci si diventa, vivendo in un ambiente sociale che favorisce un tale orientamento. Nel...